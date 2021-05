General (r) Rito Alejo desmintió a quienes lo señalan de "amigo" de paramilitares

El excomandante de la Brigada 17 del Ejército en Urabá, General (r) Rito Alejo del Río compareció ante la JEP por tercera vez a responder por el caso que investiga la violencia en esa región del país y la victimización de miembros de la Unión Patriótica durante el conflicto.

Allí nuevamente negó que hubiese sostenido relaciones con grupos paramilitares contradiciendo a exmandos como Carlos Furnieles "Saiza" que han dicho que era un "miembro más" de las AUC y al excomandante de la Sijín de Urabá, capitán Gilberto Cárdenas, que da fe de haber asistido a reuniones del general con el coronel (r) Jorge Plazas Acevedo y jefes de las Autodefensas luego de la "Operación Génesis" (1997).

"Me extraña que él diga que él (Cárdenas) conocía de la Operación Génesis cuando fue una operación secreta, muchos dicen que participaron en la reunión, ese planeamiento se hizo a puerta cerrada entre militares (...) Tengo que decirle eso, el doctor Guillermo Mendoza Diago fue fiel testigo que él fue a perder el tiempo allá (a Nueva York) cinco días, comisionado por el fiscal general para verificar esta situación (la declaración de Cárdenas, que según del Río no se presentó)", controvirtió.

Durante la diligencia el excomandante de la Brigada 17 manifestó que los señalamientos hacia él como colaborador de las Autodefensas provienen de personas que quieren hacerle daño y que incluso han llegado según él a "desinformar" al gobierno estadounidense, que en la década de los 90 también tenía cuestionamientos en su contra.

"Al gobierno de los Estados Unidos lo han desinformado en muchas oportunidades, en todas estas cuestiones las cogen los gringos como si fuera una verdad y dice presuntamente, pero realmente ellos no tienen nada concreto que me puedan acusar. ¿usted cree que si ellos supieran que yo estaba vinculado con esas personas no me habían abierto un indictment?", argumentó.

Al ser cuestionado sobre las autorizaciones que entregaba de un día para otro con el fin de formar grupos de convivir en Urabá (aunque sostuvo que verificaba con cuidado los antecedentes de los peticionarios), del Río pidió revisar la legalidad de la firma de las órdenes recaudadas por la JEP, que aparecen firmadas directamente por él.

El general (r) reiteró como lo ha hecho desde su primera versión libre que los excomandantes de las Autodefensas (como Salvatore Mancuso, alias ‘HH’ o el ‘Alemán’) que han declarado en su contra quieren hacerle daño, además que nunca conoció de patrullajes conjuntos entre el Ejército y los paramilitares. También desconoció cualquier relación con el asesinato de miembros de la Unión Patriótica en Urabá.