Gobierno acudirá al Tribunal Europeo de DD.HH. si Mancuso es deportado a Italia

El alto funcionario del Gobierno explicó, en primicia, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el propio para juzgar delitos contra los derechos fundamentales, así no se hayan cometido en Europa.



“No hay escapatoria en este mundo frente a quienes quieren ocultar la verdad y evadir la justicia universal”, dijo.

Ceballos agregó que el trámite sería expedito frente a los graves delitos que cometió el ex paramilitar Salvatore Mancuso.



Y frente a las críticas de organizaciones como Human Rigths Watch, frente a la gestión del Gobierno en el trámite de extradición, indicó que el Estado sí ha actuado y ha insistido para que las solicitudes sean robustas y exitosas.

Lea en La W: Proceso de paz se salva con la verdad: Álvaro Leyva sobre carta a Mancuso y 'Timochenko'



Finalmente, Ceballos respondió sobre la probabilidad de que Mancuso no sea enviado a la cárcel, en caso de que llegue a Colombia.



“Yo lo veo muy remoto, Salvatore Mancuso ha solicitado a la JEP que varios de sus casos, no todos, puedan entrar en ella. En ese sentido, hay muchos delitos que él cometió relacionados con aspectos que no tendrían que ver con la JEP (...) Pienso que evadir la cárcel es un imposible, en mi concepto”, explicó.



Ceballos concluyó diciendo que “estas personas son muy hábiles pero nosotros también podemos serlo”.

En contexto: