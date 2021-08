Gobierno evalúa posibilidad de conseguir abogado para exmilitares presos en Haití

La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez expresó su preocupación porque los exmilitares colombianos detenidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, no tienen abogados y no se les ha garantizado el debido proceso.



De hecho, dijo que “cualquier detenido en el mundo debe tener el derecho a la defensa”.



“Estamos viendo la posibilidad de conseguir algún abogado internacional, inclusive colombiano, que conozca la legislación haitiana y que al menos pueda tener el apoyo de un abogado haitiano si es que no encontramos ningún abogado haitiano en disposición de defenderlos”, dijo.

También reveló que en su visita a Haití, el viceministro de Relaciones Exteriores les llevó a los colombianos elementos de aseo, Biblias, libros y diccionarios para aprovechar el tiempo.



Y a propósito de la petición de Haití a la ONU para contar con un tribunal internacional, señaló que apoyarían un organismo que lleve el proceso de manera objetiva y transparente.



A su turno, el presidente Iván Duque insistió en su versión de que hay exmilitares colombianos que sabían lo que estaban haciendo al momento del magnicidio del presidente haitiano.

“Instamos al Gobierno haitiano y a las autoridades internacionales que también están apoyando esta investigación a que se sepa quiénes fueron los que ordenaron este crimen, cuáles fueron sus móviles y también que tengan que pagar una pena severa ante la justicia de ese país”, señaló.