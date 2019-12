"Gobierno llegó con discursos de economía naranja que hoy no se están cumpliendo": Toro

En entrevista con W Fin de Semana, el representante a la Cámara, Mauricio Toro, indicó que recibió “con preocupación” la decisión de la SIC que ordena a Uber suspender su servicio en Colombia.

Además, aseguró que esta orden vulnera al trabajo de miles de personas: “están trabajando como cualquier otro trabajador, en el marco de unas plataformas que hoy tienen un problema y es que no están reglamentadas”.

Lea también: Uber responde al fallo de la SIC que ordena suspender la prestación de su servicio

“El Estado colombiano ha sido muy tímido, no solo este gobierno sino también el anterior, en poder reglamentar de manera eficiente estas plataformas que llegaron para quedarse (…) A Colombia se espera la llegada del doble de plataformas que hoy están funcionando. Lo importante aquí es poderlas reglamentar para evitar la incertidumbre jurídica”, apuntó el representante Toro.

“La orden de desconectarlas es una orden que en pocos países se ha visto, porque nosotros tenemos que respetar el principio de neutralidad tecnológica, el libre internet y el libre derecho de los ciudadanos a acceder a internet”, agregó.

Sobre la invitación que Hugo Ospina, líder de los taxistas, hizo en W Fin de Semana a los conductores de Uber para que manejen taxis, el representante dijo: “Me parece una buena solución, lo que pasa es que no podemos decir que solamente la oferta y la demanda se puede completar con los 45.000 conductores que faltarían. Solo para el caso de Bogotá hay 50.000 cupos autorizados. Si nosotros retiráramos a las plataformas, llegamos al mismo problema de hace unos años, una persona va a tomar un servicio de transporte amarillo y no encuentra la oferta suficiente. Los taxis no alcanzan en este momento para cubrir esa oferta”.

"Hay que pensar en el ciudadano, quien al final es quien decide en qué se quiere movilizar", resaltó el representante Toro.

¿Qué pasa con la "economia naranja" del Gobierno Duque?

El representante Toro dijo “estar aterrado” porque “el Gobierno llegó con una promesa de promover la innovación, la tecnología, la apertura a la conectividad y una cantidad de discursos de economía naranja que hoy no se están cumpliendo”.

“Yo esperaba que el presidente saliera rápidamente con los ministros Tic y de Transporte para crear mesas de concertación, pero han guardad silencio y por detrás atacan la tecnología de innovación”, aseveró Toro.

“No podemos permitir que esta plataformas se apaguen, no solo por el mensaje que se enviaría al mundo, sino porque aquí hay una realidad. Aquí hay miles y cientos de colombianos que, como los taxistas, están haciendo un trabajo honrado”, concluyó Toro.