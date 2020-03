Gobierno sabe que estoy, 24/7, listo a apoyar: Juan Manuel Santos

A propósito de la crisis que se vive hoy en el país por el coronavirus (Covid-19), La W consultó al expresidente Juan Manuel Santos quien dijo estar siempre dispuesto a colaborar para enfrentar la difícil situación.

El expresidente y ganador del Premio Nobel dijo que actuará con prudencia y no alimentará en desconcierto, en un momento crítico, como el que hoy vive el país.

"El gobierno sabe que estoy 24/7 listo a apoyar. Ya lo he hecho con algunas ideas y reflexiones que he dado en privado. No creo conveniente sumarme al coro público con lugares comunes o con reflexiones que pueden ser interpretadas como críticas. Solo contribuiría al desconcierto. Prudencia y silencio pienso que es lo que toca y dejar que los que mandan, manden", le dijo Santos a La W en un mensaje.

El mensaje se da en medio de la cuarentena decretada por el presidente Duque durante 19 día, para evitar la expansión del virus que, hoy, deja un saldo de 378 infectados.