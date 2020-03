Duque anuncia apoyo económico para trabajadores informales durante la cuarentena

Pocas horas antes del inicio del aislamiento preventivo obligatorio, el presidente Iván Duque, anunció que los trabajadores informales que no hagan parte de los programas de subsidios del Gobierno recibirán un giro de, en promedio, 160 mil pesos.



"Con el equipo técnico del Ministerio de Hacienda, del Departamento Nacional de Pleaneacion, con las capacidades logísticas y de giro que tienen los programas sociales, hemos diseñado un ingreso solidario, para sortear esta tempestad que llegará a tres millones de personas. Ese giro debe empezar la próxima semana", señaló.

El Presidente reiteró el giro adicional que se hará a los colombianos que hacen parte de los programas 'Familias en Acción', 'Jóvenes en Acción' y del 'Adulto Mayor' e hizo un llamado a los colombianos a acatar el decreto de la cuarentena que se extenderá hasta el 13 de abril de este año.



"Quedémonos en casa, evitemos que se propague el virus y salvemos vida. Ese es el gran objetivo de esta cuarentena nacional", añadió.

