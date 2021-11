Gobierno sancionó Ley del Presupuesto General que modifica Ley de Garantías

A través de cuenta de Twitter, el presidente Iván Duque indicó que sancionó la Ley de Presupuesto, iniciativa que “prioriza la asignación de recursos en atención a población vulnerable, el apoyo al crecimiento económico y la generación de empleo, y cuenta con un monto de inversión histórico que alcanza los $69,6 billones”.

Sin embargo, en ese mismo documento, quedó sancionado el artículo 124, el cual se refiere a las modificaciones de la Ley de Garantías Electorales que ha generado controversia, quedando estipulada de la siguiente manera:

“Con el propósito de promover la reactivación económica y la generación de empleo en las regiones, a partir de la publicación de la presente ley en y durante la vigencia fiscal 2022, la Nación podrá celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación. La presente disposición modifica únicamente en la parte pertinente el inciso primero del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005.”

Así mismo, dejan por escrito que “todos los convenios que se suscriban bajo el amparo de la presente disposición serán objeto de control especial por parte de la Contraloría General de la República. El contralor general de la República determinará, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, la forma en que se ejercerá dicho control especial.”

Aún se está a la espera de la impugnación o no por parte del Gobierno tras existir una orden de un juez que pide abstenerse de dar aplicación a la modificación de la Ley de garantías, que si bien no obliga ni se impone a las decisiones del presidente Duque si advierte que el trámite hecho en el Congreso no se ajusta a la Constitución.

Sancionamos la ley del Presupuesto General de la Nación 2022 que prioriza la asignación de recursos en atención social a población vulnerable, el apoyo al crecimiento económico y la generación de empleo, y cuenta con un monto de inversión histórico que alcanza los $69,6 billones. pic.twitter.com/a2ualJUdyv — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) November 12, 2021

Presentación previa del documento adjunto: