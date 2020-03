Grupo Semana suspende hasta por 60 días ediciones impresas de cinco revistas

Además de la salida en las últimas horas del editor capitalino José Guarnizo, y de Camilo Jiménez, director de la revista Arcadia, y Sara Malagón Llano, editora de la publicación, fueron despedidos 15 empleados administrativos, algunos colaboradores del nuevo proyecto digital de Vicky Dávila (a ella le redujeron en un 50% su contrato) y hubo recorte en el tamaño del nuevo set de televisión. Van 250 trabajadores - administrativos, comerciales y periodísticos – despedidos en Publicaciones Semana.

El Grupo Semana - controlado por el Grupo Gilinski y Felipe López Caballero - completó en las últimas horas otro severo reajuste que explicó por el impacto económico las restricciones logísticas originadas por el fenómeno del coronavirus.

En las últimas horas, además, despidió a José Guarnizo, editor por cuatro años de Bogotá y quien antes fue corresponsal de la revista en Medellín.

Guarnizo fue uno de los periodistas más críticos con las directivas del Grupo Semana en mayo de 2019 cuando se produjo la desvinculación momentánea de Daniel Coronell como columnista de la revista tras cuestionar la actitud del medio por la no publicación de una denuncia por actuaciones del Ejército Nacional, la cual finalmente tuvo que ser revelada por The New York Times.

El martes en la mañana salieron también Camilo Jiménez, director de la revista Arcadia, y Sara Malagón Llano, editora de la publicación.

Ahora dejan de circular hasta 60 días las ediciones impresas de las revistas Arcadia, SoHo, Jet-set, Semana Educación y Semana Sostenible.

Comunicado del Grupo Semana

Hemos decidido suspender hasta por 60 días las ediciones impresas de las revistas Arcadia, SoHo, Jet-set, Semana Educación y Semana Sostenible.

Informamos a nuestras audiencias que, dada la difícil coyuntura que enfrenta el país en la actualidad, hemos decidido suspender hasta 60 días las ediciones impresas de las revistas Arcadia, SoHo, Jet-set, Semana Educación y Semana Sostenible. Durante este tiempo se definirá cuál será la frecuencia de estos títulos y trabajaremos para fortalecer la presencia de estos en nuestras plataformas digitales. La prioridad es que nuestras audiencias sigan recibiendo los contenidos de calidad que durante 38 años ha producido esta casa editorial.

Sin duda alguna, el impacto económico creado por el fenómeno del coronavirus y las restricciones logísticas hacen obligatorio diseñar reestructuraciones de esta naturaleza. Un reto como este es simultáneamente una oportunidad para innovar y buscar fórmulas para mejorar nuestros productos.

Las revistas Semana y Dinero continuarán con su frecuencia habitual en formato impreso y digital, y haremos todos los esfuerzos a nuestro alcance para que los colombianos continúen recibiendo información sobre la actualidad nacional, con los mejores análisis de política y economía del país.

Arcadia. Reiteramos nuestro compromiso con el cubrimiento informativo y la generación de contenidos de temas culturales, como lo ha venido haciendo desde hace 15 años la Revista Arcadia. Sin embargo, de manera temporal, dada la coyuntura, la edición impresa de Arcadia –que se publica cada mes– no circulará en abril y mayo de este año.

A partir de la fecha, anunciamos que Juliana Restrepo Tirado, actual directora general de Eventos y Foros Semana, asumirá el liderazgo de los contenidos y proyectos culturales del Grupo Semana. Juliana cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector cultural, fue directora del Museo de Arte Moderno de Medellín y del Instituto Distrital de las Artes en Bogotá y colabora de forma permanente con instituciones e iniciativas de arte y cultura en Colombia. Entre 2014 y 2016 dirigió la unidad cultural de Semana.

Semana Educación y Semana Sostenible. Con igual compromiso, seguiremos fortaleciendo el desarrollo de contenidos relacionados con la educación y la sostenibilidad del país, a través de sus plataformas digitales y de la Cumbre Líderes por la Educación 2020 y de la IV Cumbre de Sostenibilidad, que tendrán lugar en el segundo semestre de este año, como está previsto. Las ediciones impresas de la revista Semana Sostenible (después del ejemplar que circula esta semana) y de Semana Educación, dejarán de circular hasta junio de 2020.

SoHo y Jet-set. Los seguidores y suscriptores de la marca SoHo podrán acceder a todos sus contenidos a través del sitio web. La edición impresa de la revista que habitualmente se publica cada dos meses, dejará de circular en abril y junio de 2020. De otro lado, la edición de marzo de la revista Jet-set (que circula mensualmente) estará disponible a partir del 26 de marzo para todos nuestros lectores y suscriptores.

Agradecemos a los colombianos su apoyo y comprensión en estos momentos difíciles y esperamos que este reto nos permita salir fortalecidos como empresa editorial. Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por mantener el periodismo de calidad que el país exige, más aún en momentos en los que la ciudadanía necesita estar bien informada.