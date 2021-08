Habilitan nueva sede en Bogotá para la expedición de pasaportes

La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez inauguró una nueva sede para la expedición de pasaportes, ante las quejas por las constantes demoras.



El establecimiento estará ubicado en el Palacio de San Carlos, en el centro de Bogotá, y atenderá de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., en jornada continua.



Para la atención al público se habilitaron 15 módulos con el fin de expedir 400 pasaportes diarios y 300.000 de aquí a diciembre.

“Aquí no hay palancas, aquí no necesitan tramitadores, aquí no tienen por qué pagarle ni un peso a nadie por tramitar sus pasaportes. Esa es nuestra función, esa es nuestra obligación, atenderla con prontitud y sin ningún costo adicional”, aseguró la ministra.



Adicionalmente, resaltó la necesidad de fortalecer el sistema de atención en las demás oficinas del país y del exterior.

Para expedir el pasaporte, los ciudadanos deben solicitar su cita en la página web de la Cancillería: https://cancilleria.gov.co/tramites_servicios/pasaportes.