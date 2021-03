Hacer campaña con sueldo y carros del Estado es ventajoso: Gustavo Bolívar a María Pizarro

El senador de la Coalición Decentes, Gustavo Bolívar, criticó a su copartidaria María José Pizarro, después de que la representante a la Cámara trinara en su cuenta de Twitter: "Llegamos a #Bogotá. Van más de 4 mil kilómetros recorridos en 21 días para construir el #PactoHistórico. Esta semana estaremos en varias localidades de la capital tejiendo el cambio que le dará un nuevo momento a nuestro país".

El senador Bolívar calificó como ventajoso "hacer campaña con sueldo y carros del Estado" y añadió en sus redes sociales: "Siento defraudar a muchos y no me interesaría perder hasta el último amigo y quedarme solo en la vida, pero la política sin ética no me interesa. No podemos ofrecer un cambio al país si normalizamos las mismas prácticas que criticamos".

Pizarro respondió a las críticas de Bolívar señalando que ha usado su capacidad de trabajo "para cumplir con el mandato que nos entregó el pueblo y el movimiento" y añadió que puede contar con ella "para trabajar por la unidad".

El representante de la Alianza Verde, Inti Asprilla intervino en el debate y trinó: "A este paso @PizarroMariaJo y todos nosotros vamos a tener que pedirle perdón @GustavoBolivar por no ser como él. Canibalismo político de izquierda 2021".