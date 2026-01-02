Procuraduría solicita alcalde ad hoc en Pereira por impedimento del alcalde Mauricio Salazar

La Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio del Interior la designación de un alcalde ad hoc, luego de aceptar el impedimento presentado por el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, quien se declaró inhabilitado para conocer varios asuntos relacionados con el proceso electoral.

Según explicó el mandatario, el impedimento se sustenta en la participación de su esposa como candidata en las elecciones parlamentarias que se realizarán en marzo de este año, lo que le impide intervenir en decisiones que tengan relación directa o indirecta con estos comicios.

La Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda confirmó que Salazar Peláez no podrá participar, deliberar ni decidir sobre los temas que sean sometidos a consideración del Comité de Seguimiento Electoral del municipio, ni adelantar trámites administrativos asociados a las elecciones al Congreso para el periodo 2026 – 2030.

Adicionalmente, el Ministerio Público informó que se mantiene abierta la investigación disciplinaria contra el alcalde, iniciada en diciembre pasado, por una presunta participación indebida en política.

Con este proceso, el ente de control busca establecer si la conducta existió, si constituye una falta disciplinaria y si el funcionario actuó o no bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.