En reconocido centro comercial de Pereira incautaron más de 80 botellas de licor de contrabando

Un operativo donde alrededor de 25 personas de la Dirección de Fiscalización, el CTI, y el Gaula Militar participaron dejó como resultado la incautación de 84 botellas de licor de contrabando; El 85 % de la mercancía ilegal se encontraba en la bodega de almacenamiento principal, que surte dos de los negocios que se encuentran abiertos al público y que son del mismo propietario, y el 15 por ciento restante más, en las vitrinas de exhibición de dichos locales comerciales.

Licor adulterado incautado (foto: Gobernación de Risaralda)

El director encargado de la Dirección de Fiscalización, Javier Orlando Gómez Larrota, señaló que fueron encontradas botellas de lujo que su valor comercial supera el millón de pesos.

“Este operativo fue coordinado directamente por el CTI de la Policía, quienes solicitaron acompañamiento pericial de nuestro grupo operativo anticontrabando, con el fin de verificar que dicha mercancía cumpliera o no la legalidad de los productos para ser comercializados. Se le hace un llamado importante a los propietarios de los establecimientos para que no vendan cigarrillo o licor de contrabando.”

El propietario de este establecimiento deberá cumplir con dos sanciones, pagarle al departamento de Risaralda la multa que alcanza 10 veces el impuesto dejado de pagar y el cierre temporal del lugar.