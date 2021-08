Hay propuestas para subir impuestos a clase media: coordinador reforma tributaria

El congresista del Centro Democrático, Christian Garcés, confirmó que se han hecho cerca de 400 propuestas, lo que ha demorado la discusión de la reforma tributaria.

Al respecto, dijo que, aunque había un acuerdo político para sacar adelante un proyecto de 35 artículos, los congresistas son autónomos y pueden presentar las modificaciones que crean pertinentes.

“Hay unos temas muy polémicos, incluso hay propuestas que aumentan impuestos, el IVA, a la clase media que era lo que no queríamos, pero algunas se han presentado en ese sentido y esperamos que no se han aprobadas obviamente”, señaló.

Incluso, anunció que detrás de estas proposiciones estarían la Alianza Verde y partidos de la oposición.

A su turno, la representante y coordinadora ponente Catalina Ortiz aseguró que aún no hay una ponencia, lo cual le genera preocupación ya que el primer debate empezará el próximo miércoles.

“Yo soy coordinadora ponente y me da risa porque no he coordinado nada”, dijo.

Y sobre las propuestas para aumentar el IVA, lo cual afectaría a la clase media, respondió que no es cierto que la Alianza Verde esté detrás de esas iniciativas.