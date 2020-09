Hay un crimen moral: Joe Toscano sobre manejo de información en las empresas informáticas

Muchas interrogantes han surgido a raíz del documental 'The social dilemma', estrenado en Netflix y que revela cómo internet y las aplicaciones vigilan y anticipan los comportamientos de las personas. Joe Toscano, fundador de Better Ethics and Consumer Outcomes Network y antiguo consultor de experiencias en Google, habló en Sigue La W acerca de la probabilidad que esto suceda.

Toscano explicó que Google maneja los datos como un bien de intercambio y que todas las personas que están en el mundo cibernético han autorizado el uso de los mismos para cualquier fin. No hay regulación porque cada usuario le da su consentimiento, aseguró.

Asimismo, con el auge de las redes sociales dijo que, al principio, lo que aparecía en ellas no era cronológico, pero ahora los algoritmos siguen a cada usuario y le muestran lo que se considera que es la realidad, pues han recolectado información a través de las búsquedas para crear un perfil personal y así poder identificar a cada persona en el mundo.

También comentó que lo más probable es que las aplicaciones escuchen a las personas, ya que cuando se descarga una, en los términos y condiciones está el permiso para usar el micrófono, muchos no leen y autorizan su uso.

Para él, lo que viene es un cambio promovido desde la sociedad para que estas situaciones se transformen. Más que regulación, la clave es la decisión de la sociedad, en que sí pueden exigir respeto por parte de los gigantes de las redes sociales para que no haya un crimen moral y la aparición de empresas éticas en el manejo de la información.