Hay una desconexión del gobierno Duque con el país, muy parecido a Chile: Félix de Bedout

En diálogo con Andréa Diaz, los periodistas Gustavo Gómez, Karla Arcila, Félix de Bedout, Marco Schwartz y Jesús Blanquicet analizaron la polémica despertada en el país tras la respuesta de Iván Duque a un reportero de El Heraldo que le indagó por su punto de vista sobre el bombardeo contra un campamento de disidencias de las Farc, donde resultaron muertos un grupo de niños que habían sido reclutados a la fuerza por dichos grupos ilegales.

Los periodistas se refirieron a la frase “de que me hablas viejo”, pronunciada el pasado miércoles por el presidente Iván Duque Márquez, y la forma cómo reaccionó la seguridad del presidente, y algunops funcionarios, quienes intentaron que el material periodístico no saliera publicado.

Los periodistas señalaron que en general el presidente Duque ha sido muy respetuoso con la prensa, y descartaron que exista un problema de comunicaciones al interior del gobierno nacional.

"Yo no creo que sea un problema de comunicaciones de Iván Duque, son buenas. En las comunicaciones se reflejan los problemas que tiene. (...) Duque atraviesa una crisis de gobernabilidad": señaló Gustavo Gómez, periodista de Caracol Radio.

A su vez, la periodista Karla Arcila, directora de la unidad investigativa de RCN señaló que "los periodistas no somos un comité de aplausos", señalando que muchas veces las preguntas de los comunicadores resultan ser incómodas para quienes ostentan el poder, explícando que esto no significa que los periodistas estén atacando a los políticos, sino que simplemente están cumpliendo su función.

Los periodistas, quienes coincidieron en la buena relación del presidente con la prensa, si manifestaron que es preocupante el presunto intento de censura en contra del periodista.

"Lo más grave es que al periodista lo cojan los escoltas, los policías y Abudinen y le pidan el material", afirmó el periodista Féliz de Bedout, mientas que el reportero Jesús Blanquicet confesó que "sentí temor por la manera en que me abordaron", confirmando que la funcionaria llegó a indagarle por la posibilidad de que el material periodístico no saliera a la luz.

Por su parte, Marco Schwartz, dierector del periódico El Heraldo, medio al que pertenece el periodista que realizó la pregunta que incomodó al presidente, afirmó que se reunió con el mandatario para escuchar sus opiniones frente a lo ocurrido, negando que éste hubiera insinuado o solicitado que el periodista perdiera su cargo.

"Total respaldo del periódico al periodista": señaló el directivo del medio, quien dijo que Blanquicet estaba haciendo su trabajo, y afirmando que no tiene razones para no creer en la versión de Duque Márquez, quien habría explicado su respuesta "de que me hablas viejo", aduciendo que "no entendió la pregunta".

