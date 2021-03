Inmuebles de más de $1.000 millones: los datos de la subasta histórica de la SAE

La W habló con Sergio Jordan, vicepresidente administrativo y financiero de la Sociedad Activos Especiales (SAE), quien explicó cómo garantizar que la subasta en bloque de más de 5.204 inmuebles, la más grande de la historia, y cuyo proceso ya inició, no caiga en manos de testaferros o mensajeros de la mafia.

Indicó que "contamos con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos en muchas contrataciones que estamos haciendo para hacer realidad esa venta masiva, entre esas está la de tener estudios de seguridad que permitan tener tranquilidad sobre los documentos en regla de quienes participan".

En esa línea explicó que dichas empresas verifican el proceder de los dineros, que no haya ningún tema de lavado y que todos los documentos estén en bien para que no queden en manos de quienes no deberían.

Frente a los inmuebles disponibles valorados en $1,3 billones, manifestó que el 60% del portafolio es vivienda, el 20% oficinas y el 16% lotes de construcción.

En este proceso, cuyo inicio fue el 4 de febrero, sigue la apertura del cuarto de datos el 4 de abril, los preclasificados se conocerán el 23 de abril y la gran subasta se realizará el 29 de junio, que se sabrá quién se queda con este paquete de bienes.

"Estamos subastando dos tipos de inmuebles, ya los que están extintos y los que tienen un proceso de enajenación temprana. El estado de los bienes es bueno, los cuidamos de la mejor forma, muchos de ellos tienen productividad debido a que están arrendados", agregó el vicepresidente Jordán.

Y resaltó que "inicialmente recibimos un 20%, que es el pago inicial, y luego cuando empecemos a formalizar (entregar, registrar y escriturar) recibimos el otro dinero. Esperamos tener todos los recursos en siete meses adicionales, es decir entre finales de 2021 y 2022. Todo ello va para programas de lucha contra las drogas y el crimen organizado".

