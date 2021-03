Jineth Bedoya pidió a la Corte Interamericana que cierre la cárcel Modelo de Bogotá

Durante su intervención ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la investigación que sigue por su caso, la periodista Jineth Bedoya solicitó que se clausure la cárcel Modelo de Bogotá como medida de reparación por la violación que sufrió el año 2000 cuando mientras adelantaba una investigación sobre ese penal fue raptada y posteriormente abusada por paramilitares.

De acuerdo con Bedoya, es imperioso que no solo por su caso sino por otros más esa cárcel se convierta en un espacio de memoria del conflicto.

"Debería ser uno de los memoriales como los que uno encuentra en otros países del mundo, donde la gente ha tenido que enfrentar las peores guerras y las peores barbaries. Transformar una estructura sobre la cual los cimientos tienen debajo pedazos, trozos de seres humanos que fueron descuartizados y botados por las ductos" solicitó Bedoya.

En un sentido relato expresó ante los jueces internacionales cómo ese episodio que se extendió por varias horas afectó su vida y la de su familia.

"A mi me mataron la mañana del 25 de mayo, yo he sacado valor amparándome en el periodismo que creo ha sido un oxígeno para salir adelante y en las mujeres que como yo han sido víctimas de violencia sexual he creído que la palabra es la mejor forma de transformar el dolor. Pero lamentablemente mi vida se acabó, el no poder tener libertad, el tener que andar escoltada, el tener que ver todos los días en mi cuerpo las marcas de la violencia sexual y la tortura, es algo que no permite cerrar este ciclo definitivamente" contó.

Otro de los puntos en los que la periodista enfatizó es en la impunidad judicial y la revictimización que ha rodeado su caso. Indicó que ha tenido que contar por lo menos 12 veces ante la Fiscalía los vejámenes que debió sufrir.

También reveló que 20 años después, sigue recibiendo amenazas.

"Mucha gente me dice que pase la página ¿Cómo pasar la página si me siguen llamando, si me siguen llegando mensajes? si me siguen diciendo que lo que pasó el 25 de mayo me gustó y que me lo van a volver a hacer. Ese me gustó en la violencia sexual ¿Cómo puede uno vivir con eso?" narró con la voz entrecortada.

La vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Antonia Urrejola intervino en favor de Jineth Bedoya, acusando precisamente que el estado no ha hecho su mayor esfuerzo en investigar a todos los responsables, incluidos funcionarios estatales, que pudieron colaborar con el crimen.