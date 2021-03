JEP negó petición de embargar sueldos de excomandantes de las Farc

Por: María Camila Díaz y Rafael Aristizábal

La W conoció en primicia que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) rechazó embargar el 50% de los salarios de Pablo Catatumbo, Carlos Lozada, Victoria Sandino, Sandra Ramírez Luis Albán y otros excomandantes de las Farc.

La solicitud de embargo fue realizada por el abogado Joan Sebastián Moreno al citar un informe del diario El Tiempo que señaló en mayo pasado que la extinta guerrilla no había entregado por lo menos 10.000 millones de pesos de su inventario de bienes, y eso para él representaba un incumplimiento de reparación.

Pues la JEP concluyó que no era procedente la medida primero porque no es de carácter urgente y segundo porque la Jurisdicción no tiene dentro de sus fines la indemnización económica a las víctimas, expresaron que eso le corresponde a la Unidad de Víctimas. Además aclararon que la vigilancia del fondo de reparación está en manos de la Fiscalía General de la Nación.

Eso sí, la Sala de Reconocimiento llamó la atención a los comparecientes sobre la generalidad de sus propuestas de reparación hasta el momento, considerando que son muy preliminares.

"...la Sala acoge las afirmaciones del solicitante frente a la generalidad de las propuestas de reparación formuladas por los comparecientes en el curso de sus versiones voluntarias, llamando la atención sobre el carácter preliminar que éstas tienen a la luz del procedimiento" se lee en el documento conocido en primicia por La W.