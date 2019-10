Johana Carolina Henao, abogada, es #UnaMujerW

“Lo que podemos ver es que las mujeres en nuestro país tienen problemas relacionados con la cuota alimentaria, el tema de cómo hacer un divorcio, el tema de cómo va a sacar a su hijo del país, de violencia intrafamiliar. Las mujeres necesitan acceder a la justicia y necesitan encontrar una vía fácil para resolver los problemas jurídicos”.

A través de su plataforma emergenciasjurídicas.com Johana ha utilizado canales digitales y de fácil acceso.

“Lo hemos hecho través de llamada telefónica, a través de chat envío, a través de WhatsApp, lo hemos hecho a través de redes y lo hemos hecho a través directamente nuestra plataforma tenemos la opción de llenar un formulario con los datos básicos y con el caso en concreto... la idea es que la gente pueda encontrar una respuesta en su caso en concreto y no buscar opciones o respuestas en buscadores de internet en donde lo que encuentran es una respuesta general pero no la respuesta particular a su caso”.

En lo que va corrido del año han atendido más de 2000 solicitudes.

“A nuestra plataforma llegan consultas de diferentes ramas del derecho pero definitivamente lo que más nos llega son consulta relacionadas con derecho de familia y con derecho laboral”.

10 minutos gratis para hablar con un abogado especializado, y un concepto inicial por debajo de 50 mil pesos.

“Los usuarios de nuestra plataforma son de todos los estratos, hemos tenido consultas desde el estrato 2 hasta el 6...realmente esto es lo bueno de la plataforma, que le llega a todo el mundo,a todos los colombianos..también estamos ayudando a colombianos en el exterior, personas que tienen asuntos pendientes en Colombia y que no han podido solucionar hasta la fecha o hasta el momento en el que se enteran de nuestro servicio”.