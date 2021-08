La democracia está amenazada por distorsión de muchos asesores de campañas: Duque

Durante la presentación de las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, el presidente Iván Duque aseguró que el odio y el algoritmo en las redes sociales “son un matrimonio explosivo” que están afectando la democracia.



También advirtió que se está viendo amenazada por la distorsión de la realidad en la campaña preelectoral.



“Porque muchos asesores de campañas políticas llegan con esa frase maldita, y por qué le digo frase maldita, porque dicen ‘percepción es realidad’. Y aparecen los asesores y entonces llegan a influir, ‘percepción es realidad’ y que es lo que tratan de enseñarle a quien está promoviendo el mensaje, que lo importante no es la verdad sino lo que se percibe y si no me gusta tenemos que atacar y atacar”, dijo.

A esto le sumó el riesgo que genera la posverdad, frente a la cual indicó que “genera percepciones sobre la base de bots y bodegas”.



“Y además con la idea de que aquí lo que importa es repetir una mentira un millón de veces hasta volverla verdad”, agregó.

En cuanto a la elección de los consejeros nacionales de juventud, el ministro del Interior Daniel Palacios anunció que quienes ganen tendrán becas por parte del Icetex, pagadas por su cartera.