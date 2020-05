La Presidencia dice que es incomprensible que una familia “pase a ser pobre en 20 días”

El abogado litigante, Tomás Javier Oñate, interpuso una acción de tutela contra la Presidencia de la República y varios ministerios al asegurar que le vulneraron sus derechos, como al trabajo y al mínimo vital, tras suspender los servicios judiciales en el país.



Oñate asegura que esta decisión lo afectó a él, a su esposa y a sus cuatro hijos en escolaridad, y que tampoco ha recibido un mercado transitorio o una ayuda económica del Estado.



Por eso solicitó ser transitoriamente contratado, junto con su esposa abogada, en una entidad pública de la Rama Judicial o privada, por los meses que dure la calamidad, o que le destinen ayudas económicas directas.

Sin embargo, en respuesta a la acción de tutela, la Presidencia de la República aseguró que es improcedente porque el abogado no demostró las razones por las cuales debe soportar un mayor riesgo al de todos los colombianos.



“Se sugiere una irregularidad frente a la condición expuesta por el accionante y su familia, pues la entidad señala que no comprende que una familia pase a ser pobre en tan sólo 20 días, pasando a ser un grupo de personas vulnerables o con pobreza extrema”, dice el fallo de tutela.



Sin embargo, la juez Lucelly Rocío Munar Castellanos tuteló los derechos del abogado y le ordenó a la Presidencia determinar las condiciones en que actualmente se encuentra y, de ser pertinente, le destine ayudas económicas y subsidios de alimentación durante el aislamiento preventivo.

