Lara o Galán: ¿quién representa mejor al Nuevo Liberalismo?

Despegó la campaña presidencial del Nuevo Liberalismo. Mientras Juan Manuel Galán le ganaría a Gustavo Petro en una segunda vuelta según la encuesta W y Datexco, Rodrigo Lara presentó la carta de adhesión al partido y anunció su candidatura.

Para medir fuerzas, en Sigue La W se habló con Juan Manuel Galán, candidato presidencial del Nuevo Liberalismo, sobre lo que representa ese movimiento para él. "Es tener una posición férrea frente al clientelismo y tener ese legado histórico, militar por él y puede haber una transformación para que la gente no vea que prima la palanca sobre el esfuerzo", indicó.

Por su parte, Rodrigo Lara, también candidato presidencial del Nuevo Liberalismo aseguró que su posición va más allá de un partido. "Nadie apostaba que iba a ser posible, hoy la política no es una carrera de velocidad, sino llegar lejos", expresó.

Sobre las ideas de centro que han sido fuertemente discutidas en la contienda electoral, Galán aseguró que no tiene sentido unir fuerzas con otros candidatos que no compaginan. "Hay que tener coherencia en política. No podemos, al calor de una coyuntura, empezar a sumar fuerzas que no compartan ideas", dijo.

La idea de sumarse a la Coalición de la Esperanza también fue motivo de conversación y Galán dejó claro que los directivos serán quienes lo decidan si participan o no. "Soy parte del Nuevo Liberalismo, soy militante, pero no soy el Nuevo Liberalismo. No tengo la autoridad para decir por dónde se va", expresó.

Lara también se refirió sobre la idea de una coalición y su relación con su contrincante Juan Manuel Galán. "Nosotros estamos unidos en un mismo propósito, el partido no es herencia y lo que sobrevive son los principios y no reconozco las tensiones", manifestó.

Finalmente, Rodrigo Lara se refirió a las "fuerzas políticas pesadas" y aseguró que se deben descartar a aquellos involucrados en negocios ilícitos para recuperar un "bien común y recuperar las roscas".