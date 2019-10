Las mejores frases de Claudia López durante el Gran Debate

Durante el gran debate organizado por La W y Caracol Radio, Claudia López habló de sus posiciones respecto a la seguridad de la ciudad, al Metro, a los derechos de género y a la corrupción.

Inicialmente, aseguró que celebra la construcción del Metre porque “por fin, después de botar plata y 70 años se está haciendo la primera línea del Metro”.

También explicó cuáles son sus propuestas respecto a este tema, “la idea es que podamos vigilar el desarrollo de este proyecto. Haremos la troncal de la ciudad de Cali, también debe haber una estación del Metro en bosa. La primera línea del Metro la terminaré hasta Suba”.

Sobre por qué “se subió a última hora” a la idea de un Metro Elevado para la capital, López argumentó que “creo que tenemos que ser responsables con la ciudad, este no es un debate político, si Kennedy se queda sin metro, ellos serán los afectados, ningún político, sino los ciudadanos, la capital”.

De otro lado, explicó por qué para ella, la educación sexual debe ser dirigida por las familias, “este es un tema delicado, cada quien tiene sus principios y su fe, por eso los papás deben dirigir este tipo de educación”.

“Sin embargo, creo que es un trabajo conjunto, se deben ofrecer alternativas a los padres. El distrito ha hecho las cosas bien al disminuir en 30% el embarazo adolescente, sé reconocer lo que hay que continuar” añadió.

Continuando por esta línea, mencionó el tema de la interrupción voluntaria del embarazo y dijo que “como alcaldesa voy a hacer cumplir los derechos de las mujeres. El aborto en estos casos es un derecho constitucional”.

También, destacó que “en ninguna encuesta un ciudadano dice cómo le preocupa la polarización, dice es cómo me preocupa el atraco. La gente de familias como la mía, somos mayoría, necesitamos alguien que se dedique a las preocupaciones de los bogotanos, que no nos roben y que no haya abusos”.

Finalmente, explicó el regalo que le dio a los demás candidatos “a todos les doy un girasol por gratitud porque es símbolo de energía y positivismo, eso nos hace falta en Bogotá, he aprendido a tener empatía por ellos, los he visto más que a Angélica”.