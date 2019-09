Lina Maria Loaiza, bailarina es #UnaMujerW

Mientras estudiaba antropología Lina bailó en varias compañías de danza de Medellín, en el semillero de danzas de la universidad de Antioquia, y en un grupo llamado Rapsodia Negra. Baila más de cuatro horas al día y lo hace con una sola pierna.

“Mi gusto por la danza empezó compartiendo con jóvenes que interpretaban músicas folclóricas colombianas, a mí me interesó mucho bailar este tipo de música y estuve varios años dedicada a la danza de ritmos folclóricos colombianos, luego empecé a estudiar y a trabajar la danza afro contemporánea y luego con la evolución que ha tenido mi trabajo empecé a dedicarme al estudio de la danza contemporánea”.

Es disciplinada y aguerrida, la fuerza nunca la ha perdido, incluso en los momentos más difíciles.

“Del accidente en el que perdí la pierna yo no tengo recuerdos, como todo lo que sé es reconstrucción a partir de las historias que me han contado mis familiares y las personas cercanas que estuvieron en ese momento. Fue cuando tenía 4 años y fue a la vuelta de mi casa, salí con mi hermano que es un poco mayor que yo, y una amiga me invitó a su casa a jugar con ellos y parece que me atravesé la calle sin mirar bien y me atropelló un carro”.

No solo aprendió danza afro, y Contemporánea, eligió la más difícil:

“Cuando tuve la inquietud por hacer danza Aérea la primera pregunta un me paso por la cabeza fue sí en efecto era capaz de hacerlo porque sí sabía que se necesitaban mucho las piernas como apoyo para subir. Tuve la oportunidad de conocer a una chica de la universidad y con ella empecé a trabajar y explorar a ver si era posible que yo subiera con la prótesis y luego de tomarnos el tiempo que requería, logré subir y empecé a tomar clases regulares en una academia de acá de la ciudad que se llama Kuailé danza aérea”.

Entrenó y entrenó y en menos de un año tuvo su primera presentación.

“La presentación que más recuerdo fue el estreno que hice acá en Medellín de una obra que hice a partir de una beca de creación que me dio la alcaldía de Medellín, esto fue en el 2016, con ese presupuesto creamos una obra que se llamó Pie de muñeca y se hicieron dos presentaciones en noviembre del 2016. Fue una experiencia muy bonita que recuerdo muchísimo porque fue un trabajo conjunto con un gran equipo que estuvo apoyando de 4 meses, tuvo muy buena recepción por parte del público, hubo muy buena asistencia y después de cada una de las dos funciones recibí comentarios muy bonitos de las reseñas que asistieron”.