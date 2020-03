Listo decreto que da vía libre a que el Gobierno sesione virtualmente

Así lo informó a través de su cuenta de Twitter, el presidente del Senado, Lidio García, quien explicó que de esta forma quedó superada la "dificultad jurídica" que le impedía al Congreso sesionar.



Las sesiones del Congreso, que deberían haber reiniciado el pasado 20 de marzo, dentro de su período legislativo ordinario, no pudieron llevarse a cabo por el temor a que el órgano legislativo se convirtiera en un foco de contagio del coronavirus.

Aunque algunos congresistas le pidieron al presidente del Senado que retomara las sesiones, aunque con medidas de prevención, García aseguró que por la salud de los propios congresistas y de los demás colombianos, las sesiones no se podían llevar a cabo.



Según García, un buen número de congresistas estuvieron fuera del país en los meses en que el coronavirus ya se estaba exparciendo por el mundo y no cumplieron el aislamiento preventivo obligatorio que ordenó el Gobierno para quienes regresaran al país de vuelos internacionales.



Otros congresistas pidieron la realización de sesiones virtuales, pero la interpretación que hizo el presidente del Senado fue que estas no estaban autorizadas por la ley 5 de 1992, que regula el funcionamiento del Congreso, y era necesario un decreto presidencial autorizándolas.



El presidente del Congreso no ha confirmado aún cuándo comenzarán las sesiones virtuales del órgano legislativo.