Los falsos positivos no debieron ocurrir y no pueden repetirse: general (r) Montoya

41 representantes de las víctimas de falsos positivos estuvieron presentes en la diligencia judicial del general (r) Mario Montoya en la que él tendrá que dar su versión sobre los falsos positivos que se habrían cometido mientras estuvo frente a distintas unidades militares y luego de ser mencionado en 11 informes que ha recibido la justicia transicional.

Algunas de las victimas tuvieron problemas para ingresar ya que no tenían en regla algunos documentos y por eso solo accedieron luego del medio día, el general (r) Montoya expreso que los llamados falsos positivos no debieron ocurrir y son hechos que no pueden repetirse.

De igual manera, Montoya aseguró que los hombres que estaban bajo su mando tenían conocimiento en Derecho operacional –las normas jurídicas que regulan las acciones armadas- y por ende sabían si sus acciones estaban o no por fuera de la ley.

Por su parte, Ana Páez, una de las víctimas relató que su hijo tenía 32 años, tres hijos y estaba terminado su carrera de abogado cuando en el 2008 se lo llevaron de Bogotá y apareció muerto y presentado como un guerrilero en Cimitarra Norte de Santander. Ella le pidió a Montoya decir la verdad de quienes eran los responsables de dar las ordenes, ya que en su caso hay impunidad debido a que los responsables de este crimen fueron condenados pero se acogieron a la JEP y están libres.