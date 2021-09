Luis Fernando Velasco invita a liberales a unirse a consulta del Pacto Histórico

En una carta abierta, el senador y precandidato presidencial, Luis Fernando Velasco, motivó a los militantes del Partido Liberal y a quienes tienen pensamiento liberal a participar en una consulta amplia con los sectores alternativos, donde salga el candidato presidencial único.



Igualmente, les dijo que el liberalismo “no puede terminar siendo el vagón de cola de la derecha”.

Lea aquí: Congresistas piden a Duque convocar la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores

“El liberalismo cuando se comporta como una colectividad reformadora ha recibido el abrazo solidario de los progresistas de Colombia, hoy no puede olvidar eso, ni mucho menos su papel con la historia. Por ello a quienes pensamos liberal en nuestro país, en particular a quienes como yo militamos en el liberalismo, los invito a decir ‘sí’ al llamado que desde el Pacto Histórico se nos ha hecho”, dijo.



Velasco también mencionó que desde la sede del Partido Liberal en Bogotá se les está pidiendo a los militantes recoger firmas a favor de Alejandro Gaviria, a quien calificó como “un académico que ofrece maquillar la dura realidad del país y que busca no identificarse con el liberalismo”.