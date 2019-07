Luz Marina Giraldo, ex combatiente de las FARC es #UnaMujerW

“Mi nombre es Luz Marina Giraldo, tengo 41 años, soy ex combatiente de las FARC y en las filas fui conocida como Yesenia”.

Cuando tenía 5 años sus padres fueron asesinados por paramilitares. Cuando tenía 10, entró a la guerrilla, como enfermera. En el 2001 fue capturada por primera vez. Estaba embarazada de su hijo mayor. En el 2005 la capturaron por segunda vez. Ya tenía tres hijos. Fue condenada a 30 años de cárcel. Gracias a su acogida a la JEP, pagó 13. Hoy es un ejemplo de vida:

“Lo más difícil de estar en el monte o en la guerrilla yo creo que es todo, desde lo más sencillo, el día que uno tiene el periodo y le toca salir a caminar, el día que está uno enfermo, con cólicos y así le toca a uno hacer todas las actividades”.

Si la vida en el monte fue difícil, la vida en la cárcel fue todavía peor:

“Lo más más complicado no fue ni siquiera para mí como persona, sino el hecho de que mis hijos tuvieron que pagar las consecuencias y terminaron en protección del ICBF y pasaron por momentos supremamente difíciles, y yo creo que más de lo que me ha podido pasar a mí en la cárcel, me duele lo que les haya pasado a ellos”.

Sin sus hijos, pagando una alta pena por haber entrado en una dinámica de violencia que ni siquiera escogió, Luz Marina, salió adelante:

“De la vida hay que aprender una cosa y es que cuando a uno le tiran piedras, de esas piedras hay que hacer un castillo, de los años que estuve en la cárcel, me dediqué a estudiar, a bordar…”:

Estudió y estudió, sobre paz, reincorporación, y proyectos productivos. El día número 4 de su libertad fue designada en un ETCR para hablar y enseñar todo lo que había aprendido.

“Mi vocación es mostrarle al mundo que el acuerdo no fue diseñado para tapar nuestros errores, sino al contrario, para destaparlos y mostrarle a la sociedad colombiana y al mundo entero que el problema de Colombia, no eran las Farc”.

Los reconocimientos a su labor llegaron por añadidura:

“Cuando fui meritoria del premio a “Mujer Metense” fue algo que me tomó por sorpresa completamente porque yo era prácticamente una muchacha desconocida, yo salí de la cárcel en junio del 2017 y en marzo del 2018, antes de cumplir un año de estar en libertad me dan el primer premio y yo digo caramba a qué hora suceden estas cosas. Cuando yo pregunto me dicen, Yesenia es que usted está trabajando en el camino correcto. Eso me hizo tener más compromiso porque no puedo defraudar a la gente que confió en mí”.

Hoy agradece porque la vida no solo le dio una, ni dos, sino tres oportunidades. Pero de Santrich y los que las desaprovecharon tiene claro cuál será su destino:

“Lo único que puedo decir es que la paz, nos dio la opción de elegir el camino de la paz o devolvernos por el camino ya transitado o sencillamente de rechazar las oportunidades que nos dio este proceso de paz. Las decisiones las toma cada uno y eso no tiene por qué afectarnos a los demás, nosotros creemos firmemente quienes estamos con este compromiso de sacar adelante el proceso”.

Luz Marina Giraldo, ex combatiente de las FARC es #UnaMujerW