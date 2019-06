María Alejandra Barrios, doctora en física es #UnaMujerW

¿Cómo termina una física colombiana en temas de machine learning e inteligencia artificial?

“Hace dos años me empecé a interesar bastante en machine learning e inteligencia artificial y entonces hice ese cambio de carrera y resulta que todo lo que había aprendido de física se aplica bastante al campo de inteligencia artificial. También es porque estoy en la mitad de Silicon Valley, muchos de mis amigos están en ingenierías y en startups, y entonces me empezó a interesar mucho el tema de la tecnología y en la época cuando me interesé estaba creciendo eso bastante, entonces vi una muy excelente oportunidad para usar todas las bases que tenía de física, de matemática, de programación hacia un campo en donde todas estas herramientas se combinan”, cuenta María Alejandra Barrios.

En momentos en los que todo el mundo habla de inteligencia artificial, Maria Alejandra se le mide a definirlo:

“La meta de inteligencia artificial es reproducir la inteligencia humana usando algoritmos y computadores, lo cual quiere decir el poder tener un proceso donde puedas aprender, implementar, siendo un tipo de raciocinio, generalizar y poder autocorregir. En este momento no estamos a ese nivel de autonomía, pero en estos años recientes han existido una cantidad de avances tecnológicos de optimización de algoritmos y capacidad de computación que han hecho esto un poco posible. Entonces, por ejemplo, si le hablas a tu teléfono, Siri te va entender lo que estás diciendo, o Alexa o tu Google que antes eso era virtualmente imposible; o que por ejemplo ahora podemos hacer algo que un humano de uno o dos años sea relativamente fácil que es que si le muestro una foto de un perro y reconoce que es un perro y si ve uno en la calle reconoce que es un perro”, asegura la María Alejandra.

Y no solo lo define sino que quiere enseñárselo a otros desde una edad muy temprana:

“El proyecto de los niños de Colombia es relacionado con clubes de ciencia que está buscando básicamente instigar y despertar un interés de la ciencia y tecnología en estudiantes que están en la secundaria o están empezando la universidad. Entonces ellos aceptan propuestas para hacer un club que es esencialmente una clase de una semana, yo mandé mi aplicación y quería enseñar a los niños sobre inteligencia artificial y quería poner un poco en contexto de la vida real, mi propuesta fue hacer un carro autónomo usando un carro modelo chiquito y poniéndole una cámara para poder traerle un poquito más cerca de casa y qué es lo que puede pasar con la inteligencia artificial”, cuenta María Alejandra.

