María Luisa Ortiz, diseñadora de modas es #UnaMujerW

María Luisa es una de las pioneras del diseño de modas en Colombia. Trabajó en los talleres de Christian Dior y Christian La Croix y hoy tiene una marca de ropa que lleva su propio nombre. Maria Luisa es una marca de calidad, y alta costura:

“Una de las cosas más chéveres es ese sueño que yo tenía cuando empecé a estudiar costura, yo le decía mi abuela yo quiero coser para que la gente en Colombia se pueda vestir bien, yo quiero vender ropa en los almacenes Only, pero bueno gracias a Lina Hinestrosa y a Natalia Ortiz nuestro proyecto de soy Diego y María Luisa llegó a ser grande, hemos hecho varias colaboraciones con Arquitect y poder vestir a tantas personas contando el cuento artesanal y acercando a las artesanías a la gente yo creo que es uno de mis mayores logros”.

A propósito de logros, ver una prenda suya en cualquiera de sus clientas, es su mayor satisfacción.

“En mi carrera he tenido la fortuna de vestir a muchas celebridades, pero yo creo que lo más satisfactorio es ver a la gente del común en la calle vestida de algo que yo he diseñado, yo creo que eso es lo que más me satisface, por ejemplo, ver las clientas que se ponen mis vestidos y van a fiestas y son vestidos que han comprado hace 10 años y el vestido todavía está a la moda, es muy satisfactorio”.

María Luisa se reinventa día a día, en una industria cambiante y cada vez con más tecnología.

“El negocio de la moda ha cambiado radicalmente desde hace 20 años, cuando yo entré al negocio de la moda acababa de salir internet, creo que es lo que más ha cambiado es la tecnología, es lo que ha ayudado a cambiar las dinámicas del negocio, en ese momento empezaron a surgir los negocios de pronta moda, recuerdo, y hoy en día el resultado de ese negocio que ha democratizado la moda, ha tenido unas consecuencias que de aquí en adelante vamos a tener que cambiar el negocio nuevamente”.

Su último trabajo une a la fuerza pública con Desmovilizados de grupos al margen de la ley y a desplazados...

“Todos ponen es un proyecto maravilloso que surgió gracias a una invitación que me hace la profesora Carolina Obregón de la carrera de diseño de la universidad de Los Andes, ella es una especialista en diseño sostenible y me invita con la Ong transformador a un evento que creó que se llama manifesto 4, en este evento la policía nacional se concientiza de que son 360 mil uniformes al año los que tiene que desechar, picar o quemar y quieren hacer un cambio. A su vez tomó ese problema de los 360 mil uniformes y lo uno a un problema de la población desplazada, Desmovilizada y reinsertada y con falta de oportunidades, les entregamos ese material y los transformamos en maletines para el colegio, a esto gracias a almacenes Éxito, se unen y ponemos a la venta estos maletines”.