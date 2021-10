Mermelada a la vista: suspenden ley de garantías

En Al Oído, el representante Gabriel Santos, del Centro Democrático, mencionó que “la derogación de ciertos artículos de la ley de garantías merece un debate amplio y transparente de cara a la ciudadanía, y no a las inmediaciones de unas elecciones. Lo que no tiene ninguna presentación es, primero, pretender derogarla en las altas horas de la madrugada; segundo, en unas elecciones en las que va a participar el partido que hoy gobierna y pretende derogarla; y tercero, a las patadas faltando tan poco tiempo para dichas elecciones”.

De igual manera, fuentes del Ministerio de Hacienda manifestaron que la suspensión del parágrafo que suspende lo planteado en el pasado por la ley de garantías lo que hará, es que la Nación pueda celebrar convenios interadministrativos con entes territoriales, teniendo como objetivo fortalecer la reactivación económica.

Para finalizar, el representante Santos puntualizó en que no se pueden cambiar las reglas de juego siempre que se está cerca a elecciones que claramente favorecen a quién tiene la chequera. “Nosotros no podemos derogar aquellas normas que protegen la institucionalidad (…) anoche no ganó la democracia ganaron los partidos políticos que están tan desprestigiados”.

Para finalizar, Catalina Suárez en su habitual jalón de orejas dijo que la suspensión de un parágrafo tan importante, como el de la ley de garantías, da apertura a lo que como sociedad se debería intentar borrar en época electoral: El clientelismo, la mermelada y el beneficio a una política de maquinarias.

En Al Oído suena a verdad, Suárez mencionó que el martes, la Fiscalía pidió preclusión del proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe por considerar que no hay pruebas que lo incriminen.