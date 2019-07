Michelle Herrera, 20 años, capitana selección Colombia de hockey subacuático es #UnaMujerW

Michelle Alejandra Herrera, 20 años, estudiante de ingeniería de procesos, capitana de la selección Colombia de hockey subacuático en la categoría sub 24:

“El hockey subacuático es un deporte que se juega en una piscina de 12.5 x 25 metros de largo, con una profundidad de dos a tres metros que es lo reglamentario, hay dos equipos, uno es blanco y otro es negro, esto con la facilidad de reconocer quien hace la falta debajo del agua y hay 10 personas en cada equipo, seis jugando y cuatro relevos. Estos relevos se pueden utilizar cuando uno desee en cualquier momento del partido, la idea es meter gol al equipo contrario y hay tres jueces debajo del agua”.

Y sí, se practica en Colombia. Hemos sido campeonas mundiales en España 2015 y subcampeonas en Australia. Sin embargo, la historia de Michelle, actual capitana del equipo nacional, no ha sido nada fácil:

“En el 2013 fui convocada a la Selección Colombia sub 23 que iba rumbo a Hungría, pero no podía viajar porque mis padres no me podían costear todo el viaje y el gobierno tampoco nos apoyó, entonces abandoné ese sueño y después fui convocada la Selección Colombia sub 19 y quedé en el equipo que fue a España en el 2015, pero también se me presentó esta dificultad el dinero y yo seguía entrenando”.

Apelando al rebusque, Michelle se negó a quedarse por fuera del próximo mundial de hockey subacuático en Inglaterra:

“Ha sido muy complicado, no lo puedo negar, nosotras en el equipo somos 12 deportistas que no contamos con el apoyo de ningún ente nacional o más bien público y solamente digo que es muy duro, pero nosotras vendemos postres, vendemos boletas, vendemos camisas, hemos vendido de todo”.

Este año la delegación colombiana al mundial de hockey subacuático es femenina. Su mantra, el mismo que hace unas décadas estaba destinado a los estadios de fútbol en donde jugaba la selección masculina de mayores:

“Para este mundial solamente viajamos equipos femeninos, va la categoría sub 19 y la categoría mía que es la sub 24, somos solamente mujeres, la delegación colombiana está conformada por mujeres, entonces uno simplemente dice, sí se puede”.

Michelle Herrera, 20 años, capitana selección Colombia de hockey subacuático es #UnaMujerW