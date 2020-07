Mincomercio y presidente de Fenalco se harán prueba de COVID-19

El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, y el presidente de Fenalco, Jaime Cabal, le confirmaron a La W que se someterán a la prueba de COVID-19, debido a que el pasado 2 de julio estuvieron en el programa de televisión del presidente Iván Duque, donde también participó Carlos Camargo, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos y quien dio positivo para COVID-19.

A través de sus redes sociales, Camargo confirmó que "el fin de semana presenté malestar, de manera preventiva me realicé pruebas para #COVID19. Hoy me fue confirmado el resultado como positivo. Como lo he hecho desde el sábado, continuaré en aislamiento como indican protocolos y coordinando desde casa los asuntos de la Federación".