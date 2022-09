Mindefensa: Acciones de la Fuerza Pública no son falsos positivos

Al inicio de la votación de las comisiones primeras de Senado y Cámara para la Ley estatutaria de Fuero Militar, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que no se puede estigmatizar el trabajo de las Fuerzas Militares y que no todo lo que se hace son falsos positivos.



Así mismo, el ministro aseguró que la ley no será para amparar la impunidad, por lo que defendió el trámite de la normatividad que según él, será más beneficioso para el trabajo de las Fuerzas Militares.



Frente al accionar de la guerrilla de las Farc, el jefe de Cartera dijo que el discurso que mantiene el grupo irregular es para hacer pasar sus delitos como acciones propias del conflicto.



En la tarde del miércoles (29 de mayo) han sido aprobados cuarenta artículos de los 96 que trae el proyecto, sobre los cuales no habían objeciones.