Mindefensa califica como "inaceptables" las declaraciones de expresidente Uribe

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, calificó de inaceptables e irrespetuosas las afirmaciones del expresidente Álvaro Uribe sobre una posible negociación entre el Gobierno y las Farc en territorio cubano.



''Eso es falso, es inaceptable y es irrespetuoso, no he autorizado ni voy a autorizar a nadie para que esté en esa situación y al contrario me parece tendenciosas esas manifestaciones porque lo único que hacen es crear un mal ambiente entre las Fuerzas Armadas'', afirmó el Ministro.



El jefe de la cartera de Defensa indicó que si alguien estuviera en esas negociaciones él sería el primero en ordenar su exclusión de la institución y exigió respeto por las Fuerzas Armadas.



Con respecto al caso del general Mauricio Santoyo, el Ministro señaló que es una gran desilusión ''pero el que la hace la paga y el que se corrompa tarde o temprano paga sus consecuencias, el que delinque, no importa el cargo que ocupe, tarde o temprano le cae el peso de la ley''.



Agregó que espera que la información que el general Santoyo entregue a las autoridades norteamericanas contribuya a desenmascarar a otras personas aliadas con organizaciones criminales.