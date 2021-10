Minhacienda: recursos del FMI no son ni regalo ni préstamo del Banrep al Gobierno

En un debate de control político en el Congreso, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, señaló que los Derechos Especiales de Giro (DEG), que son unos recursos por 1,96 mil millones de pesos, fueron asignados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y recibidos por el Banco de la República como parte de las reservas internacionales que administra.



Tras ello, el Banco le vendió esos recursos al Gobierno a cambio de unos Títulos de Tesorería (TES) y el Gobierno recibió esta transacción en dólares, para tener liquidez inmediata.



De este modo, respondió que esto no fue un regalo del Banco de la República ni un préstamo.

“Aquí no hubo ningún aumento de la deuda pública. Esa es una demostración más de por qué no es un préstamo al Gobierno Nacional, si no hubiera aumentado”, sentenció el jefe de la cartera de Hacienda.



También señaló que esto evita que el sector privado tenga acceso más costoso de endeudamiento porque no compite con el sector público.



Y de otro lado, enfatizó en que estas divisas serán de gran apoyo para dar sostenibilidad al financiamiento de programas sociales y, finalmente, dijo que con esto no se tendrán que destinar tantos recursos al pago de las diferentes deudas que tiene el país.