Mininterior desautoriza acuerdo con Comité de Buenaventura por error de redacción

El ministro del Interior, Daniel Palacios, se refirió en La W al acuerdo suscrito entre el Gobierno y el Comité del Paro de Buenaventura, en el que se permite la inspección documental de los vehículos de carga por parte de 10 delegados de ese comité.

Dicho acuerdo fue duramente criticado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quienes aseguraron que el Estado cedió su autoridad.

“El documento ha suscitado unas interpretaciones equivocadas, que no aceptamos y que no autorizamos desde el Gobierno Nacional. Nosotros no aceptamos en ningún momento que alguna autoridad, diferente a la Fuerza Pública, haga inspecciones sobre la carga que entra y sale de Buenaventura”, señaló.

Y agregó que no se cede la facultad del Gobierno de escoltar las caravanas militares que salen del puerto diariamente.

“Lo que avanzaron los viceministros con el Comité Nacional del Paro de Buenaventura tenía una intención y era establecer unas ventanas para sacar la mayor cantidad de carga posible, dentro de eso hay una redacción que no compartimos y que creo que es de humanos equivocarse”, dijo.

También aseguró que habló del tema con el expresidente Álvaro Uribe, con varios congresistas del Centro Democrático y de otros partidos, que expresaron reparos frente al documento.