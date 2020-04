Mintransporte entregó reporte de vuelos humanitarios y regreso de colombianos al país

Según lo expuesto por el Gobierno Nacional, en una labor coordinada entre los Ministerios de Relaciones Exteriores, Transporte y Migración Colombia, han autorizado 15 vuelos de carácter humanitario para permitir el regreso al territorio nacional a 1.179 colombianos que estaban atrapados en diferentes partes del mundo ante la emergencia generada por la COVID-19.

En su reporte, el Ministerio de Transporte aseguró que autorizar la operación aérea no es tarea fácil y menos en tiempos de pandemia, añadiendo que se debe trabajar de manera articulada y rigurosa con las distintas entidades del Gobierno Nacional y de otros países para lograr una operación perfecta y segura.

Como ejemplo del mismo trabajo, el Ministerio de Transporte, expuso la operación de uno de los 15 vuelos humanitarios que han llegado al aeropuerto El Dorado de Bogotá, expresando que la labor para que todo salga bien, no solamente se refiere al tránsito en el aire, sino incluye el nuevo mecanismo que se debe seguir para garantizar el buen estado de salud, la seguridad de los pasajeros y de todos los ciudadanos.

Ante el escenario, David Steven Pinzón, quien llegó en un vuelo desde Santiago de Chile, el pasado viernes a Bogotá, dijo que “el protocolo de ingreso al país estuvo muy bien estructurado, nos recibieron de la mejor manera. El hecho de llegar y que inmediato nos tomen la temperatura, que nos traten y que nos cuiden bien es algo muy bueno, no solo para nosotros, sino para las personas a las cuales nos dirigimos. En este momento me siento muy bien, me siento alegre”.

El Gobierno Nacional por el momento no descarta seguir realizando más vuelos humanitarios para ayudar a los ciudadanos que están varados en otros países a volver a Colombia.