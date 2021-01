Mujer detenida tras ‘Operación Gedeón’ asegura que no entrenaba grupos paramilitares

En septiembre del año 2020, el presidente Iván Duque anunció una operación trasnacional que orquestó el intento de golpe llamado ‘Operación Gedeón’, que consistió en un intento de golpe contra Nicolás Maduro.

“Se adelantó la operación Santa Ana, en donde fueron capturados delincuentes en nuestro país que estaban tratando de estructurar operaciones de desestabilización, personas provenientes de Venezuela, promovidas y financiadas por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro”, dijo el presidente Duque en aquel entonces.

Entre las personas capturadas se encontraba Yacsy Alexándra Álvarez Mirabal, a quien la Fiscalía acusa de haber apoyado al general en retiro venezolano Cliver Alcalá en el entrenamiento y financiación del grupo de exmilitares y expolicías de ese país.

En diálogo con La W, Álvarez sostuvo: “Yo no estaba involucrada en ningún plan para tumbar a Maduro. No tenía conocimiento de las armas (...) los bolsos estaban en mi casa, pero no tenía ni idea de su contenido”.