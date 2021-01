Fiscalía venezolana ordena arresto de presidente de Citgo nombrado por Juan Guaidó

La Fiscalía venezolana dictó orden de arresto contra Andrés Irigoyen, quien fue designado como presidente de Citgo, filial estadounidense de Pdvsa, por el opositor Juan Guaidó, cuando su cargo como jefe del Parlamento -entidad a la que corresponde el nombramiento- ya había concluido, informó este lunes el fiscal general, Tarek William Saab.



"En fecha 11 de enero, se solicitó orden de aprehensión y medidas de aseguramiento (...) en contra de los ciudadanos José Ramón Pocaterra Esparza, designado ilegalmente miembro de la junta directiva de Citgo, y Andrés Felipe Yrigoyen Luna, designado ilegalmente como presidente de la junta directiva de Citgo", aseguró Saab en una declaración.



Los dos nombramientos fueron hechos días después de que expirase el periodo de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) presidida por Guaidó, que fue escogida en 2015, con clara mayoría opositora, y que ha sido reemplazada por la electa el pasado 6 de diciembre, en la que el 92 % de los diputados son chavistas.



Sin embargo, Guaidó, último presidente de la anterior AN, instaló el pasado 5 de enero, fecha del fin de su mandato parlamentario, una cámara continuista conformada por decenas de diputados no elegidos en las urnas y cuyo período expiró.

Le puede interesar: El mundo supera 93 millones de casos de COVID-19, con 40 millones de vacunados



Lo hizo apelando a una "continuidad administrativa", una tesis que no fue apoyada por varios legisladores del antichavismo que sí acataron el fin de sus funciones.



Aseguró que funcionarán bajo la figura de la comisión delegada, una instancia contemplada en la Constitución para operar sólo durante los períodos vacacionales de los diputados y que está conformada por menos del 20 % del pleno



Saab calificó esa continuidad a través de la comisión como "órgano inconstitucional" y subrayó que "carece de cualquier legitimidad o poder de decisión", por lo que consideró "ilegal e írrita" la designación de Yrigoyen y Pocaterra como miembros de la junta directiva de Citgo.

Lea también en La W: Harris dimite como senadora antes de investidura como vicepresidenta de Estados Unidos



A ambos "se les imputa por los delitos de conspiración, usurpación de funciones públicas, legitimación de capitales, asociación y obstrucción de la justicia", explicó el fiscal general.



Saab también denunció que esa comisión delegada "ha pretendido continuar con la ficción de que el Poder Legislativo, ya vencido, ostenta el control del Poder Ejecutivo".



Guaidó, desde su cargo como presidente de la AN y tras una personal lectura de la Constitución que le permitía serlo por 30 días, se proclamó en enero de 2019 como mandatario encargado de Venezuela.



Finalmente, el fiscal general denunció que "la autoproclamación de Guaidó y su apropiación, con apoyo del gobierno de los Estados Unidos de los bienes de la República en el exterior, "ha sido parte de una gigantesca trama de corrupción y saqueo".