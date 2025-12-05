UFC 323: hora y por dónde ver en Colombia las defensas de título de Dvalishvili y Alexandre Pantoja

Merab Dvalishvili vs. Petr Yan (fotos de la izquierda) y Alexandre Pantoja vs. Joshua Van (fotos de la derecha). Fotos: Getty Images.

Este sábado, 6 de diciembre, llegará el último evento numerado de 2025 de la Ultimate Fight Championship (UFC), con las peleas por título de Merab Dvalishvili y Alexandre Pantoja, en donde ambos buscarán defender su cinturón contra Petr Yan y el joven de 24 años Joshua Van, respectivamente.

Sin embargo, estos dos combates estelares de la noche llegan al T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos, con un poco de picante y aspecto diferenciador a los demás combates del año y, por eso, en W Radio le contamos todos los detalles de la UFC 323.

Merab Dvalishvili vs. Petr Yan 2: peso gallo

‘The Machine’, como se le conoce a Merab, llegará a este combate no solo con el impulso de defender su título, sino también con la motivación de romper un récord dentro de la compañía más importante de artes marciales mixtas en el mundo : tener la mayor cantidad de defensas de cinturón en un año.

Y es que el georgiano buscará su cuarta defensa de título desde que se lo arrebató a Sean O’Mally en septiembre de de 2024 en el UFC 302.

Desde entonces, Merab derrotó a Umar Nurmagomedov (primo de Khabib al que en el mismo combate le quitó el invicto), O’Mally nuevamente y Cory Sandhagen.

En caso de ganar esta pelea en el UFC 323, ‘The Machine’, podríamos hablar, se convertiría en el mejor peso gallo de la historia.

Cabe aclarar que que Dvalishvili y Yan ya se habían enfrentado en marzo 2023. En esa ocasión el actual campeón ganó por decisión unánime.

Alexandre Pantoja vs. Joshua Van: peso mosca

En la pelea coestelar de la noche, pero que perfectamente podría ser la estelar, el brasileño Alexandre Pantoja, uno de los contendientes históricamente más dominantes en su división, buscará su quinta defensa de título y en esta ocasión su rival será el joven de 24 años oriundo de Birmania, Joshua Van.

El birmano, desde que debutó en UFC en 2023, solo ha perdido una vez y a la fecha acumula una racha de 5 victorias.

Por su parte, ‘El Caníbal’, como se le conoce a Pantoja, viene de defender el cinturón contra peleadores como Brandon Royval, Steve Erceg, Kai Kara-France y Kai Asakura.

¿Hay más peleas en la cartelera que resaltan?

Sí. Brandon Moreno, campeón en UFC, vuelve a los octágonos de la compañía para pelear contra Tatsuro Taira en combate de peso mosca

Así mismo, uno de los solo 12 dobles campeones en la historia de la UFC, Henry Cejudo, volverá a combatir, esta vez contra Payton Talbott, en la división de peso gallo.

Hora y por dónde ver UFC 323 en Colombia

Pues bien, UFC 323 iniciará en Colombia a las 6:00 de la tarde con las primeras peleas.

Posteriormente, las peleas preliminares serán a las 8:00 de la noche y, finalmente, los eventos principales de la cartelera serán a las 10:00 de la noche.

El evento completo estará disponible por Disney +.

Así es la cartelera completa del UFC 323

Peleas estelares

Merab Dvalishvili (c) vs. Petr Yan - Campeonato peso gallo

Alexandre Pantoja (c) vs. Joshua Van - Campeonato peso mosca

Brandon Moreno vs. Tatsuro Taira - Peso mosca

Henry Cejudo vs. Payton Talbott - Peso gallo

Jan Blachowicz vs. Bogdan Guskov - Peso semipesado

Peleas preliminares

Grant Dawson vs. Manuel Torres - Peso ligero

Terrance McKinney vs. Chris Duncan - Peso ligero

Maycee Barber vs. Karine Silva - Peso mosca femenino

Fares Ziam vs. Nazim Sadykhov - Peso ligero

Primeras peleas

Marvin Vettori vs. Brunno Ferreira

Edson Barboza vs. Jalin Turner

Ibo Aslan vs. Iwo Baraniewski

Mansur Abdul-Malik vs. Antonio Trocoli

Muhammad Naimov vs. Mairon Santos

