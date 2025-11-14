UFC 322: hora y por dónde ver en Colombia las peleas de Islam Makhachev y Valentina Shevchenko

Este sábado, 15 de noviembre, en el mítico Madison Square Garden de Nueva York, se disputará una nueva cartelera numerada de la Ultimate Fight Championship, la compañía más relevante en el ámbito de las artes marciales mixtas: se trata de la UFC 322.

Para este evento, la UFC presentará dos peleas de campeonato en sus combates coestelares y estelares, respectivamente.

Lea más: Artes marciales mixtas se están proyectando en el país: Fredy Serrano, exluchador

Jack Della Maddelena vs. Islam Makhachev

En el primero, los protagonistas serán Jack Della Maddelena, que defenderá el título del peso wélter nada más y nada menos que contra Islam Makhachev, quien subió de división tras ser campeón del peso ligero.

El daguestaní de 34 años defendió su cinturón en cuatro ocasiones contras grandes nombres de la compañía: Alexander Volkanovski (en dos ocasiones), Dustin Poirier y Renato Moicano, este último luego de que Arman Tsarukyan se diera de baja por lesión.

Así, el discípulo de Khabib Nurmagomedov tomó la decisión de subir de división y buscar su segundo título de la UFC.

Valentina Shevchenko vs. Zhang Weili

Por otro lado, será la pelea de Valentina Shevchenko contra Zhang Weili la que también se robará la atención, en esta ocasión, en el peso mosca femenino.

La oriunda de Kirguistán volverá a defender el título que había perdido contra Alexa Grasso. Weili, por su parte, buscará el campeonato a pesar de que ya sabe lo que es alzar un cinturón de la UFC.

Otras peleas que resaltan en la cartelera

Aunque no son peleas de campeonato, los combates Sean Brady vs. Michael Morales, Leon Edwards vs. Carlos Prates y Beneil Dariush vs. Benoit Saint Denis, también estarán bajo la lupa de los aficionados.

Así las cosas, en W Radio le contamos la hora del evento en Colombia, y también cómo verlo en el país.

Hora y por dónde ver UFC 322 en Colombia

Pues bien, UFC 322 iniciará en Colombia a las 6:00 de la tarde con las primeras peleas.

Posteriormente, las peleas preliminares serán a las 8:00 de la noche y, finalmente, los eventos principales de la cartelera serán a las 10:00 de la noche.

El evento completo estará disponible por Disney +.

Lea también: “Soy parte de ese 1% que está firmado por la UFC”: Javier Reyes, luchador colombiano

Cartelera completa del UFC 322

Peleas estelares

Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev - Título de la UFC del peso wélter.

Valentina Shevchenko vs Wheili Zhang - Título de la UFC del peso mosca.

Sean Brady vs Michael Morales - Peso wélter.

Leon Edwards vs Carlos Prates - Peso wélter.

Beneil Dariush vs Benoit Saint Denis - Peso ligero.

Peleas preliminares

Bo Nickal vs Rodolfo Vieira - Peso medio.

Roman Kapylov vs Gregory Rodrigues - Peso medio.

Erin Blanchfield vs Tracy Cortez - Peso mosca.

Malcom Wellmacker vs Coddy Hadon - Peso gallo.

Primeras peleas

Kyle Daukaus vs Gerald Meerschaert - Peso medio.

Pat Sabatini vs Chepe Mariscal - Peso pluma.

Angela Hill vs Fatima Kline - Peso paja.

Baisangur Susurkaev vs Eric Mcconico - Peso medio.

Escuche W Radio en vivo: