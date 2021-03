Mujer que golpeó a soldado en la cara habría llamado a pedir que eliminen los videos

Alexander Chala, sargento retirado del Ejército, compartió un video en redes sociales en el que aseguró que la mujer que golpeó en la cara a un soldado del Cantón Norte de Bogotá cuando se encontraba en estado de embriaguez lo llamó para pedirle que eliminara los videos.

#Hilo 1.Con relación a este video que circula en redes sociales, el comando de la #Brigada13 @COL_EJERCITO manifiesta su absoluto respaldo a nuestro soldado, víctima de agresión, motivo por el cual se interpusieron las acciones penales correspondientes. pic.twitter.com/jjJfN8Edl5 — Brigadier General Óscar Reinaldo Rey Linares (@Ejercito_Div5) March 28, 2021

Cómo María Fernanda Mejia fue identificada la mujer, hija del coronel Beimar Mejia Pérez del @COL_EJERCITO que en estado de embriaguez le pegó una cachetada a un soldado en la guardia del cantón Norte. pic.twitter.com/U5fYBwKxwu — 🇨🇴SARGENTO(RA)EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA🇨🇴 (@SARGENTOCHALA) March 29, 2021

En el video, el hombre mencionó que la mujer se identificó como María Fernanda Mejía y le dijo que si no eliminaba los videos de su Twitter tomaría “acciones legales”.

“En la noche del domingo 28 de marzo, recibí una llamada de la señora María Fernanda Mejía, hija de un coronel del Ejército. Esta persona se comunicó con el fin de pedirme que baje los videos que publiqué en mi cuenta de Twitter, de lo contrario me veré inmerso en acciones legales porque, según ella, yo no me imagino el daño que le estoy causando a su núcleo familiar”, relató.

De inmediato, la respuesta del exintegrante del Ejército Nacional no se hizo esperar, diciéndole claramente que no iba a eliminar ningún video porque “estaba mostrando una realidad”.

“Le dije que no, que no iba a bajar ningún video, que simplemente estaba mostrando una realidad que ocurre en las instituciones”, contó.

Según cuenta Chala, la mujer se “indignó” al escuchar su respuesta y lo llamó “arribista”, asegurando que le estaban pagando por las publicaciones.

Finalmente, Chala en su video asegura que no conoce al coronel (padre de la mujer): “no sé quién es y tampoco me interesa conocerlo”, pero que le explicó a ella que si el soldado la hubiera agredido estaría detenido.