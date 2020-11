Néstor H. Martínez sí irá al debate en el Congreso sobre su papel en el proceso de paz

En días pasados, varios de los senadores de oposición habían denunciado que el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez había coordinado una operación de saboteo a los diálogos de paz con las Farc.

No eran pocas las revelaciones de la prensa que planteaban cuestionamientos sobre el proceder de Martínez en los episodios del presunto entrampamiento a Jesús Santrich y en todo lo relacionado con Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez.

Los senadores Gustavo Petro, Iván Cepeda, Roy Barreras y Antonio Sanguino citaron al exfiscal a un debate este jueves a las 10 de la mañana. Los legisladores han dejado saber que tienen pruebas para señalar al exjefe del ente acusador de sabotear el proceso.

Como Martínez no es un funcionario público en ejercicio, no está obligado a asistir. Por esto se pensaba que el exfiscal no se iba a someter a ese escrutinio voluntariamente. No obstante, La W pudo confirmar esta mañana que Martínez sí irá al recinto del Congreso a responder personalmente a los cuestionamientos que se le hacen.