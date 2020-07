Ni comemos dinero ni bebemos petróleo: niño ambientalista

Francisco Javier Manzanares aseguró en W Radio que busca con su proyecto ambiental Guardianes por la vida incentivar a los ciudadanos por una conciencia ambiental. El proyecto que nació en las calles de Villeta, quiere ser “un referente para inspirar a la humidad a salvar el planeta”.

El niño, que hace unos meses fue tendencia en nuestro país por realizar un discurso bien estructurado en defensa del medio ambiente en el Congreso colombiano, señaló que esta causa, es defendida por él y por cada una de las personas que lo rodean.

“Mis amigos y mi familia están de acuerdo con esta causa que defiende los ecosistemas, a la humanidad, a nuestro planeta”, señala el niño de 10 años.

Manzanares señaló que, gracias a su contexto familiar, pudo involucrarse en su lucha por la defensa ambiental. “Mi activismo nace gracias al contexto en el que vivo, cuando uno vive al lado de la naturaleza, a uno le nace luchar por el planeta, por la vida”.

El menor reiteró que “uno defiendo lo que ama, y ama lo que conoce; gracias a mi contexto familiar, me he instruido en la lectura y así poder dar mis argumentos y opiniones”.

Francisco Manzanares se refirió al tema de quienes aún aseguran que no estamos padeciendo ninguna crisis ambiental: “Ni comemos dinero ni bebemos petróleo, necesitamos tomar conciencia con realidad. Ante las personas que dicen que no hay cambio, debemos reaccionar y comenzar a cambiar, no es momento de decir que no es una realidad, porque ya nos estamos viendo afectados”.