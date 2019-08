No es un disparo a la paz, es un cañonazo que no vimos: Juan Fernando Cristo Juan Fernando Cristo, exministro, enfatizó que, si bien hay problemas en la implantación de los acuerdos, eso no justifica que el que fue exjefe de las Farc retomara las armas.

Me parece totalmente irresponsable del jefe del Centro Democrático decir que acá nunca hubo un acuerdo: Juan Fernando Cristo. Foto: Colprensa