No más vehículos "chimenea": así podrá reportarlos ante las autoridades

El Gobierno Nacional, de la mano de los Ministerios de Ambiente y Transporte, así como con la colaboración de la Superintendencia de Transporte, lanzó una importante estrategia encaminada a proteger el medio ambiente y promover un aire libre de gases contaminantes.

La iniciativa, llamada ‘Transporte Sin Humo’ y que arrancó desde el pasado 9 de agosto en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla como piloto, busca generar conciencia ambiental en los ciudadanos al brindar la posibilidad de reportar los vehículos “chimenea” que generen un gran volumen de polución.

Así, esta estrategia, que en una primera etapa irá hasta el 19 de octubre, permitirá a las autoridades realizar un análisis, a través de los Centros de Diagnóstico, para verificar que los vehículos se encuentren al día con su respectiva revisión técnico-mecánica. Posteriormente, la autoridad de movilidad reportará los resultados e iniciará acciones correspondientes.

¿Habrá sanciones para los vehículos que sean reportados en este piloto? Según la ministra de Transporte, Ángela Orozco, pese a que la estrategia hace parte de un plan piloto, no significa que no vayan a presentarse sanciones a quienes no cumplan con las normas técnico-mecánicas de sus vehículos.

La ministra aseguró que se busca hacer un mapeo inteligente para poder realizar una inspección, vigilancia y control, inteligente y eficiente.

------------------------------

¿CÓMO REPORTAR LOS VEHÍCULOS “CHIMENEA”?

Si usted se encuentra en Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla, puede hacerlo por dos vías: por WhatsApp o por página web.

WhatsApp:

Tome la fotografía en donde se evidencie la placa del vehículo “chimenea” Escriba un mensaje a través de WhatsApp al número 317 402 9245 Automáticamente le llegará un mensaje para que ingrese a un formulario Puede dejar sus datos o enviar la fotografía de manera anónima en el enlace enviado al WhatsApp.

Página web de la Superintendencia de Transporte