Gobierno lanzó piloto para que la ciudadanía pueda reportar “Vehículos chimenea"

Con el fin de proteger el medio ambiente y promover un aire libre de gases contaminantes, los Ministerios de Ambiente, Transporte y la Superintendencia de Transporte lanzaron la estrategia ‘Transporte Sin Humo’, la cual tiene como principal objetivo generar conciencia ambiental, dando así a la ciudadanía la posibilidad de reportar los ‘vehículos chimenea’ con fotografías, a través de la línea de WhatsApp 317 402 9245 o ingresando directamente a la página web www.supertransporte.gov.co.

Según explicó la cartera de Transporte, la estrategia contará con dos fases, la primera inició este 9 de agosto e irá hasta el próximo 19 de octubre, allí se recibirán todas las fotografías con las que los ciudadanos realizarás sus respectivas denuncias. La segunda fase, iniciará luego de finales de octubre, donde la Superintendencia de Transporte se encargará de tomar acciones frente a la información aportada por los ciudadanos.

Ante el escenario, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, dijo “la estrategia se va a desarrollar inicialmente en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, como un piloto e ira en principio desde hasta el próximo 19 de octubre, luego de ese día la Superintendencia se encargará de desarrollar las acciones pertinentes con base en la información reportada por los ciudadanos, se trata de hacer un mapeo inteligente para poder realmente realizar una inspección, vigilancia y control, inteligente y eficiente con los recursos que hoy contamos”.

Seguido a esto, se explicó que aunque la estrategia hace parte de un piloto, no significa que no vayan a presentarse sanciones a quienes no cumplan con las normas técnico mecánicas de sus vehículos y por ende también se explicó que las fotografías servirán como pruebas para analizar a través de los Centros de Diagnóstico, que los vehículos se encuentren al día con su respectiva revisión, posteriormente el ente de control y vigilancia reportará los resultados e iniciará las acciones correspondientes.

Por su parte, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, dijo “Transporte sin Humo significa mejor calidad del aire en las ciudades, un aire más limpio para respirar y una movilidad limpia con un transporte sostenible ambientalmente; ese el camino que lleva nuestro país, acorde también con la agenda global y las necesidades de las comunidades. Con esta estrategia estamos sumando a la meta que nos hemos propuesto de reducir en un 51% las emisiones al 2030 y ser un país carbono-neutral al 2050”.

Los pasos que la ciudadanía deberá seguir para hacer el reporte son:

Por WhatsApp:

1. Tome la fotografía en donde se evidencie la placa del “vehículo chimenea”

2. Escriba a través de WhatsApp 317 402 9245

3. Automáticamente le llegará un mensaje para que ingrese a un formulario

4. Puede dejar sus datos o enviar la fotografía de manera anónima en el enlace enviado al WhatsApp.

Por la página web de la Superintendencia de Transporte

1. Ingrese a www.supertransporte.gov.co

2. De clic al botón ‘Transporte Sin Humo’

3. Llene el formulario con sus datos personales (puede ser anónimo)

4. Adjunte la fotografía en donde se evidencie la placa del ‘vehículo chimenea’.