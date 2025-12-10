Ya hay fecha para la lectura de la sentencia a coronel (r) Publio Hernán Mejía en la JEP

La JEP emitirá su sentencia el próximo 19 de diciembre en el caso contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía por la investigación por falsos positivos en el Batallón La Popa. Ese día se definirá si es condenado o absuelto. El exoficial podría enfrentar hasta 20 años de prisión.

Publio Hernán Mejía fue comandante del Batallón La Popa de Valledupar, en el departamento del Cesar, durante principios de los años 2000. Bajo su mando, la unidad operaba en la región del norte del Cesar y sur de La Guajira.

La JEP investiga a Mejía porque se le atribuye haber ejercido un rol central en al menos 72 casos de falsos positivos, además de desapariciones y otras graves violaciones a los derechos humanos. Según los expedientes, durante su comandancia se habrían reportado civiles como bajas en combate para mostrar resultados operacionales.

Le puede interesar: Así va el juicio en contra del coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez

Recientemente, otros exoficiales si reconocieron su responsabilidad en dichos crímenes de lesa humanidad y ya recibieron sus respectivas condenas restaurativas por decir lo que les constaba de ese lamentable episodio en la Unidad Militar.