Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 10 de diciembre de 2025

Peláez y De Francisco de este 10 de diciembre de 2025

Hernán Peláez y Martín de Francisco conversaron este 10 de diciembre sobre la propuesta de implementar una estrategia de los playoffs para la liga colombiana de fútbol, en la cual se sugiere desmontar los cuadrangulares para acelerar la definición de los títulos.

Por eso, la pregunta del día es: ¿Esta modalidad beneficia o perjudica el espectáculo futbolístico?

Además, analizaron si sería o no conveniente para el futbolista colombiano Jorge Carrascal dejar a C.R. Flamengo de Brasil para ir a jugar al Olympique de Marsella en Francia.

Peláez y De Francisco:

